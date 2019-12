Die feierliche Verleihung der 28. Taiwan Excellence Awards fand am 27. November nachmittags in Taipeh statt. Clientron, ein führender Anbieter intelligenter IoT-Lösungen für den Einzelhandel, wurde von der Preisjury erneut ausgezeichnet, dieses Mal für sein "multifunktionales integriertes POS-System", das eine innovative Funktionsstruktur, Sicherheit, Umweltschutz und energiesparende Konzepte in sich vereint. Nach einem strengen Auswahlverfahren nach den Kriterien "kreative Innovation", "Produktdesign", Herstellungsqualität", "internationales Marketing" und "Made in Taiwan" entschieden sich die Preisrichter auch in diesem Jahr wieder für Clientron. Die zum fünften Mal hintereinander verliehene Auszeichnung verdeutlicht nicht nur die überragende technische Innovationsfähigkeit von Clientron, sondern auch die Produktdesignkompetenz des Unternehmens zur Optimierung des Nutzererlebnisses.

Clientron konzentriert sich seit vielen Jahren auf Produktanwendungen für den intelligenten Einzelhandel und strebt danach, seinen Kunden mit intelligenter digitaler Technologie bei der Verbesserung der Betriebseffizienz behilflich zu sein. Die preisgekrönte Serie PST650 ist ein POS-System mit einem 15 Zoll großen, multifunktionalen 4:3-PCAP-Berührungsbildschirm sowie eingebautem Drucker. Die Lösung wurde speziell im Hinblick auf hohe Leistung und sparsamen Stromverbrauch sowie Konformität mit dem jüngsten ErP-Standard konzipiert. Mit seinem edlen, ästhetisch ansprechenden Stromliniendesign fügt sich das zweifarbige Gehäuse problemlos in die Innenausstattung unterschiedlicher Läden ein. Mit einem einzigartigen, innovativen und flexiblen Ständer ist das PST650 mit leistungsstarken Thermobelegdruckern verschiedener Marken kompatibel, die im Ständer verborgen sind. Die innovative schraubenlose Schlitz- und Zapfenverbindung der rückwärtigen Ständerabdeckung erleichtert die Installation und Wartung und das flexible Design gestattet zudem die Erweiterung um diverse Peripheriegeräte auf beiden Seiten des Bildschirms. Das gesamte System entlastet die Kassenmitarbeiter in hohem Maße und verbessert die Betriebseffizienz durch platzsparendes Design und weniger externe Kabelverbindungen.

Kelly Wu, President und CEO von Clientron, sagte dazu: "Die Taiwan Excellence Awards gelten seit Langem als die Oscars der taiwanesischen Industrie. Die Auszeichnung wird von im In- und Ausland tätigen Unternehmen in Taiwan hoch geschätzt. Dass Clientron diesen Award bereits zum fünften Mal hintereinander erhalten hat, ist ein großartiger Ansporn für alle Mitarbeiter des Unternehmens und auch eine Würdigung ihrer seit Langem erbrachten hohen Leistungen. Wir danken allen nationalen Preisrichtern für die Bestätigung unseres Innovationswertes und wir werden auch alles daransetzen, uns weiter zu verbessern. Das preisgekrönte, multifunktionale, integrierte POS-System hat unsere FuE-Technologie und den Wert von innovativem Design für Smart-Retail-IoT-Anwendungen erneut unter Beweis gestellt. Wir werden uns weiterhin nach Kräften um die Ausweitung von Vertrieb und Marketing unserer Produkte bemühen, um den Einkäufern der ganzen Welt zu zeigen, was Technologie aus Taiwan leisten kann."

Mit der Intensivierung der IoT-Technologie wird Clientron seine Bemühungen im Bereich von IoT-Anwendungen für intelligenten Einzelhandel fortsetzen, um Kunden behilflich zu sein, Probleme wie "elektronische Zahlung", "Sicherheit von Verkaufsdatentransaktionen", "Marktkonkurrenzdruck" und "Managementanforderungen für Unternehmen" zu lösen. Clientron wird vielfältige und hochwertige Lösungen für den intelligenten Einzelhandel und das Gastgewerbe bereitstellen, die den unterschiedlichen Serviceansprüchen der Kunden gerecht werden.

Highlights des POS-Terminals PST650 mit Drucker:

Eingebetteter optionaler Hochgeschwindigkeitsthermodrucker mit 260 mm/Sek.

2,5"-HDD mit problemlosem Zugang für Installation und Wartung

15" All-in-One Panel-PC mit rahmenlosem Berührungsbildschirm

Kompatibel mit SII-RP-D10 und EPSON TM-m30 Thermodruckern

IP64 wasser- und staubdichte Fronttafel

Stromsparender Intel Bay Trail J1900 2,0-GHz-Prozessor

Optionales angeschlossenes VFD- und 8"/9,7"/10,4"-Kundendisplay

Optionales MSR und iButton, seitlich am Berührungsbildschirm angebracht

Bitte besuchen Sie die Website des Unternehmens unter https://www.clientron.com/en/goods.php?act=view&no=55 für weitere Produktinformationen.

Über Clientron

Clientron wurde 1983 gegründet. Das Unternehmen stellt weltweit intelligente Lösungen für seine Kunden bereit. Mit seiner Design-, Herstellungs- und Service-Kompetenz bietet Clientron hochwertige und hochleistungsfähige Rechnerplattformen wie Thin-Client-, POS-, Automobilelektronik- und intelligente Systeme an. Wir haben uns dem Ziel verschrieben, unseren Partnern und Kunden kontinuierlich bessere IoT-Client-Lösungen und -Dienstleistungen bereitzustellen, um eine intelligente E-Welt zu schaffen. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.clientron.com.

Clientron Corp. http://www.clientorn.com

