Carlsbad, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Ezoic, die weltweit erste End-to-End-Technologieplattform für digitale Publisher, gab heute die Veröffentlichung des Site Speed Accelerator bekannt. Das neue eigenständige Tool wurde entwickelt, um die vielfältigen Herausforderungen, mit denen Publisher konfrontiert sind, automatisch zu lösen, um langsame Seitenladezeiten und den Einfluss von Display-Anzeigen auf die Ergebnisse von Google PageSpeed Insight zu überwinden."Sowohl große Markenpublisher als auch Besitzer von Nischenwebsites haben bereits einiges auszugleichen. Die Geschwindigkeit von Websites ist ein Bereich, mit dem alle zu kämpfen haben", so Dwayne Lafluer, Gründer und CEO von Ezoic. "Die Ezoic-Plattform wurde entwickelt, um solche Herausforderungen zu lösen. Der neue Site Speed Accelerator ist nur eine weitere Funktion, die wir für Publisher entwickelt haben, von der wir glauben, dass sie ihnen helfen können."Letzten Monat hat Google Pläne angekündigt, Badges in Chrome-Browsern auszugeben, die langsam ladende Websites für potenzielle Besucher identifizieren. Ezoic bestätigte, dass die neue Site-Geschwindigkeitstechnologie als eigenständige Funktion auf ihrer Plattform verfügbar sein wird. Publisher, die ausschließlich an der Verwendung des Site Speed Accelerator interessiert sind - der eine Garantie von 80 oder mehr Punkten für mobile Google PageSpeed Insights bietet -, können auf Wunsch auf die Funktion außerhalb aller anderen Funktionen der Ezoic-Plattform zugreifen."Die Geschwindigkeit von Websites ist heute ein wichtiges Thema in der Branche. Anzeigen und Skripte von Drittanbietern verlangsamen Websites drastisch, werden aber von Publishern benötigt, damit ihr Geschäft funktioniert. Dies kann sich negativ auf das Suchranking, den Traffic und den Umsatz auswirken. Letztendlich gab es bisher keine Lösung für dieses Problem", so Tyler Bishop, Marketingchef von Ezoic. "Bevor Ezoic dieses Produkt einführte, würde ich sagen, dass es für die meisten Publisher fast unmöglich war, Google PageSpeed-Ergebnisse so hoch zu sichern, wie der Site Speed Accelerator für sie innerhalb weniger Minuten nach dem Aktivieren produzieren wird", schloss Bishop.Ezoic hat das maschinelle Lernen formgerecht in seinen Site Speed Accelerator integriert. Das führende Publisher-Technologieunternehmen ist vor allem bekannt für seine KI-Technologie, die Anzeigen testet und optimiert und Publisher bei der Monetarisierung von Websites unterstützt, hat aber mitgeteilt, dass ihr neues Geschwindigkeitstool auch aus den Erfahrungen der Besucher lernen wird, um die Geschwindigkeit der Website im Laufe der Zeit noch weiter zu verbessern.Ezoic garantiert Websites ein mobiles Google PageSpeed Insights-Ergebnis von 80 oder mehr, wenn sie den neuen Site Speed Accelerator verwenden. Publisher können das neue Geschwindigkeits-Tool von Ezoic 7 Tage lang unter www.ezoic.com kostenlos testen.Informationen zu Ezoic:Ezoic ist eine preisgekrönte End-to-End-Plattform für digitale Inhaltsanbieter und Website-Besitzer, die ihnen hilft, Umsatz, Traffic, SEO, Website-Geschwindigkeit, Infrastruktur und mehr zu verbessern. Ezoic ist ein zertifizierter Google Publishing Partner und beschäftigt rund 170 Mitarbeiter in Nordamerika, Kanada und Großbritannien mit Niederlassungen in Carlsbad, CA, London, UK und Newcastle Upontyne, UK.