flatex Morning-news Öl (WTI): Ungeachtet dessen, was die OPEC in der aktuellen Woche ...

Ungeachtet dessen, was die OPEC in der aktuellen Woche besprechen und verabschieden wird, es werden die USA sein, die in den nächsten sechs Jahren für ein erhöhtes Rohölangebot sorgen werden (Daten gemäß des aktuellen 2019er-Berichts der IEA - Internationalen Energie Agentur). Die IEA weist in diesem Bericht auch explizit aus, dass die USA im Jahr 2024 (8,93 mb/d) im Vergleich zu Russland (8,51 mb/d) mehr Rohöl exportieren werden und auch Saudi-Arabien (9,52 mb/d) in Sachen Rohölexport näherkommen werden.

Zur Charttechnik: Ausgehend vom Verlaufstief des 03. Oktober 2019 bei 50,69 US-Dollar bis zum jüngsten Zwischenhoch des 21. November 2019 bei 58,67 US-Dollar, wären die nächsten Auf- und Abwärtssequenzen näher abzuleiten. Die Widerstände kämen bei den Marken von 56,79/58,67/59,84 und 60,56 US-Dollar in Betracht. Die Unterstützungen wären bei 54,68/53,74/52,57 und 50,69 US-Dollar auszumachen.

