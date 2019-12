Die Google-Gründer verlassen die Öffentlichkeit. Dabei stehen für den Konzern harte Schlachten mit Regulierungsbehörden und den eigenen Mitarbeitern an. Die muss nun der neue Alphabet-Chef Sundar Pichai ausfechten.

Die Zeitenwende fürs Internet begann einst in einer Garage im kalifornischen Menlo Park. 21 Jahre und 900 Milliarden Dollar Börsenwert später haben die beiden Google-Gründer Sergey Brin und Larry Page nun ganz offiziell keinen Führungsjob beim derzeit wohl mächtigsten Tech-Konzern der Welt mehr.

Gefühlt ist der Machtwechsel schon Jahre her, zog sich das Duo doch mehr und mehr aus der Öffentlichkeit zurück. Für sie war der Konzern vor vier Jahren neu aufgestellt worden, in eine Verwaltungseinheit namens Alphabet, deren Ertragskraft jedoch fast ausschließlich von Google gespeist wird.

Brin sah man nur ab und an in der Nähe des geheimnisumwitterten Forschungszentrums Google X, oder wenn er mit seinem Sohn im Schlepptau über die jährliche Kunstmesse im Park seines Wohnortes Los Altos tourte. Alphabet-Verwaltungsratschef Larry Page war trotz seines Postens an der Spitze ganz abgetaucht, überließ die Präsentation seiner Quartalszahlen seiner Finanzchefin Ruth Porath und Google-Chef Sundar Pichai. Er informierte sich lieber in Neuseeland über den Fortschritt des Flugtaxis Kitty Hawk seines Vertrauten und Selbstfahrautopioniers Sebastian Thrun.

Während Facebook-Gründer Mark Zuckerberg vor dem Parlament in Washington wegen der wachsenden Macht seines sozialen Netzwerkes und der Tech-Branche allgemein verbal auseinandergenommen wurde, glänzte Page durch Abwesenheit. Weder trat er bei der weltweiten Entwicklerkonferenz in Mountain View im Mai auf, noch zeigte er sich bei der jüngsten Aktionärsversammlung von Alphabet im Juni.

Was, so berichten allerdings Vertraute, auch daran liegt, dass er immer noch mit einer Erkrankung seiner Stimmbänder kämpfen soll und ihm längeres Sprechen schwerfällt. Aber Page hätte ohnehin nur verlieren können und so konzentrierte sich der Unmut der US-Politiker auf Zuckerberg und - zum kleineren Teil - Twitter-Chef Jack Dorsey.

Der offizielle Machtwechsel findet zu einer Zeit statt, in der Google seine Unschuld lange verloren hat und selbst im Silicon Valley zur Zielscheibe von Kritikern geworden ist. Google wird in seiner Nachbarschaft als Krake empfunden. Nicht nur wegen des Sammelns von Daten, sondern weil sich das Unternehmen rein räumlich immer stärker übers Silicon Valley und San Francisco ausbreitet. Im Hightech-Tal ist Google inzwischen der größte Grundbesitzer und wird für den Mangel an Wohnraum und die Verkehrsprobleme verantwortlich gemacht.Das Sonnyboy-Image von Page und Brin, der gütigen Gründer, "die nichts Böses tun wollen", ist seit Jahren passé. Daran glauben nicht einmal mehr die eigenen Mitarbeiter. Ihnen drohen seit Kurzem Repressalien bis zum Rauswurf, sollten sie ihren Unmut gegen Entscheidungen des Managements öffentlich äußern.

