FRANKFURT (Dow Jones)--Im Streit um den Abbau von mindestens 2.000 Stellen und mögliche Standortschließungen im Stahlgeschäft von Thyssenkrupp haben beide Seiten Zeit gewonnen. Die Unternehmensführung verlängerte den aktuellen Zukunftstarif, nach dem betriebsbedingte Kündigungen ausgeschlossen sind, kurz vor dessen Ende um drei Monate bis mindestens Ende März, wie Kurt Gieseler, der IG-Metall-Bezirksleiter für Nordrhein-Westfalen, nach einer Aufsichtsratssitzung am Dienstagabend mitteilte.

Dort sei ein "komplexes Strategie- und Planungspapier" mit "Investitionsplanungen in erheblichem Umfang, aber auch Restrukturierungsmaßnahmen" vorgestellt worden, so Gieseler, dessen Folgen für die Belegschaft jetzt geprüft würden. Die IG Metall will im Gegenzug für den Abbau von Stellen Bestandsgarantien für Belegschaft und Standorte und hatte gedroht, die Auseinandersetzung darüber notfalls in die Hauptversammlung des Konzerns zu tragen, die Ende Januar in Bochum stattfindet.

Thyssenkrupp muss sein Stahlgeschäft mit gezielten Investitionen und dem Abbau von Geschäften eigenständig zukunftsfähig aufstellen, nachdem die Fusion mit Tata Steel im Frühjahr am Veto der EU-Kommission gescheitert ist. Eigentlich sollte ein Konzept dafür noch im September stehen.

December 04, 2019

