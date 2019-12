Die jüngsten Daten der CME Group zeigen, dass das Open Interest an den GBP Futures Märkten am Dienstag um 11,8K Kontrakte gestiegen ist, was dem größten Anstieg seit dem 16. September entspricht. Das Volumen entwickelte sich in die gleiche Richtung, da es um 26,3K Kontrakte steigen konnte. GBP/USD Augen auf 1,30 und darüber gerichtet Das Cable setzt ...

