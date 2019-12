Geld verdienen mit Firmen, die mit Waffen, Kohle oder Tabak handeln? Für viele Anleger kommt das nicht in Frage. Nun plant die EU dazu neue Regeln für Sparer. Manchen gehen die zu weit.

Nachhaltige Investments werden bei deutschen Anlegern immer beliebter. Fonds, die Kriterien wie Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung bei der Geldanlage berücksichtigen, haben großen Zulauf, wie Daten des Branchenverbands BVI zeigen. Demnach hat sich das verwaltete Vermögen in nachhaltigen Publikumsfonds, in die private und Profianleger investieren dürfen, binnen fünf Jahren mehr als verdoppelt: Von 15 Milliarden Euro Ende September 2014 auf 31 Milliarden Euro in diesem Herbst. Druck kommt von der EU, die das Thema zwingend in Bank-Beratungsgesprächen für Sparer verankern könnte.

Waren nachhaltige Geldanlagen einst nur bei wenigen Kirchen- und Genossenschaftsbanken verbreitet, überbieten sich heute Banken und Fondsanbieter mit Angeboten zu sauberen Investments. Nicht zuletzt, weil der grüne Zeitgeist das Thema vorantreibt: Angesichts des Mega-Themas Klimawandel und des Rummels um die Aktivistin Greta Thunberg sehen sich auch die Finanzmärkte mehr unter Zugzwang.

Noch aber sind nachhaltige Fonds eine Nische. Am gesamten Vermögen in Publikumsfonds von zuletzt 1,079 Billionen Euro (1079 Milliarden Euro) Ende September haben sie rund drei Prozent Marktanteil. "Bei Privatanlegern ist das Thema noch nicht in der Breite angekommen", sagte Sina Hartelt, Nachhaltigkeitsexpertin bei der Rating-Agentur Scope.

Bei nachhaltigen Fonds werden meist Aktien von Firmen, die Geld mit Kohle, Öl, Tabak, Waffen oder Alkohol verdienen, ausgeschlossen. Danach wählen Anbieter oft aus dem übrigen Anlageuniversum die "Klassenbesten" - den saubersten Chemiekonzern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...