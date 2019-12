Am 21. und 22. Januar 2020 trifft sich in Zürich die Fachwelt zur 22. Ausgabe der grössten Schweizer Finanzmesse.Zürich - Am 21. und 22. Januar 2020 trifft sich in Zürich die Fachwelt zur 22. Ausgabe der grössten Schweizer Finanzmesse. Unter dem Messemotto «Traditional values in a digital world» setzt die FINANZ'20 thematische Schwerpunkte mit moderner Geldmarkttheorie, nachhaltigen Anlagen und technologischem Leadership. Die Aussteller ebenso wie das Rahmenprogramm vermitteln wiederum vielfältiges...

Den vollständigen Artikel lesen ...