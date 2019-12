IRW-PRESS: Codebase Ventures Inc.: Technisches Papier von Arcology beschreibt Durchbrüche auf dem Weg zu unübertroffener Geschwindigkeit, Skalierbarkeit und Sicherheit

Die weltweit erste selbstorganisierende Blockchain mit multifaktoriellem Konsensmechanismus erzielt neue Meilensteine, während sich das Unternehmen auf die Einführung des Testnetzes vorbereitet

VANCOUVER, BC, KANADA (4. Dezember 2019) - Codebase Ventures Inc. (Codebase oder das Unternehmen) (CSE: CODE - FWB: C5B - OTCQB: BKLLF), eine Investmentgesellschaft, informiert über aktuelle Entwicklungen bei seiner Beteiligung Arcology und dessen erstes technisches Papier, das zur öffentlichen Prüfung vorgelegt wird.

Wir arbeiten daran, die wichtigsten Probleme zu lösen, mit denen sich die Blockchain-Welt heute konfrontiert sieht, wie etwa Geschwindigkeit, Skalierbarkeit, Sicherheit und hohe Speicherkosten. Mit Arcology haben wir die weltweit erste Blockchain mit einer unternehmenskritischen Transaktionsgeschwindigkeit und Skalierbarkeit entwickelt, meint Herr Laurent Zhang, Gründer von Arcology.

Arcology löst die folgenden Probleme, die bei anderen Blockchains auftreten:

- Teure und langsame Speicherung

- Unskalierbare Systemarchitektur

- Mangel an serieller Ausführung

- Primitive Konsensalgorithmen

- Ineffiziente Netzwerkkommunikation

- Schwache Sicherheitsmodelle

- Fragmentierte Ökosysteme

Im technischen Papier beschreibt Herr Zhang die Schlüsseltechnologien, die er und sein Team entwickelt haben, um ein neues Blockchain-Konzept zu entwerfen, das eine Anzahl von Kernfunktionen in einem noch nie dagewesenen Design vereinen: Cluster-Computing, parallele Transaktionsverarbeitung, multifaktorielle Konsensmechanismen und Selbstorganisation. Bisher waren Blockchain-Netzwerke nicht in der Lage, alle drei Funktionen gleichzeitig anzubieten. Dies wird als das Blockchain-Trilemma bezeichnet.

Bei Arcology steigern wir die Erwartungen an die Leistungen der Blockchain in der realen Welt, sagt Laurent Zhang, Gründer und President von Arcology. Wir liefern den Beweis, dass die Blockchain nicht nur mit zentralisierten Systemen konkurrieren, sondern sie auch allgemein an Leistung überbieten kann. Wir freuen uns, den Weg für die bevorstehende massenhafte Annahme von Blockchain zu ebnen, und fühlen uns geehrt, zu diesem spannenden Zeitpunkt im Dienst des Ökosystems, der Branche und der Gemeinschaft rund um Blockchain zu stehen.

Das technische Papier ist der nächste Schritt in der geplanten Einführung des Testnetzes von Arcology, das es Drittprogrammierern ermöglichen wird, im Rahmen des Ökosystems von Arcology Anwendungen zu entwickeln. Wie im Papier beschrieben wurde, hat Arcology Ethereum VM in seine Plattform integriert, die daher mit mehreren virtuellen Maschinen und Smart-Contract-Sprachen kompatibel ist. Damit können Entwickler in ihrer bevorzugten Sprache arbeiten und sofort mit der Arbeit loslegen. Sie können zudem ihre Smart Contracts in das Ökosystem von Arcology verlegen, ohne dass Änderungen erforderlich sind.

Brian Keane, Director von Codebase, hält diese Kompatibilität für das wichtigste Verkaufsargument von Arcology.

Wir sind begeistert von Laurents Testergebnissen. Sein Netzwerk ist nachweislich schnell, skalierbar und sicher. Wir sehen die größte Marktchance jedoch in der Fähigkeit von Arcology, alle Entwickler reibungslos in seine Programmierumgebung zu integrieren. Wir sind zuversichtlich, dass dies die Annahme und die Marktdurchdringung beschleunigen wird.

Das Papier wird auf der neuen Website von Arcology (arcology.network) veröffentlicht, wenn diese nächste Woche lanciert wird.

Über Codebase Ventures Inc.

Die Mission des Unternehmens ist es, strategische Investitionen in aufstrebende Sektoren und Märkte zu tätigen, einschließlich Cannabis und Technologien wie Blockchain und Kryptowährungen, wo innovative Geschäftsmodelle und Technologien das Potenzial haben, transformativ zu sein und den Aktionären einen hohen Mehrwert zu bieten.

Codebase Ventures Inc. ist ein praxisorientiertes Team, bestehend aus unternehmerischen und Technologie-Experten, die frühzeitig in fantastische Ideen investieren. Das Unternehmen geht davon aus, dass sich aufstrebende Sektoren wie Cannabis und Technologie schnell entwickeln und frühzeitig Möglichkeiten für strategische Investitionen bieten, die den Aktionären außerordentliche Erträge bringen können.

