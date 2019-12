Guten Morgen, der DAX hat am Vortag eine Gegenbewegung nach den herben Kursabgaben vom Montag gestartet. Im Tageshoch kletterte der Leitindex dabei bis 13.086 Punkte an. Solange der DAX unter 13.140 Punkten bleibt, ist in der Folge mit weiter fallenden Kursen zu rechnen. Die Gesamtlage ist bereits seit der ersten Abwärtswelle von 13.374 bis 13.043 Punkte deutlich angeschlagen. Die folgende erneute Aufwärtsbewegung bis 13.338 Punkte am Montag war bereits die erste Aufwärtskorrektur der neuen Abwärtsbewegung. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...