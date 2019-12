Die Wilken Software Group hat jetzt ihre Zusammenarbeit mit der Dortmunder Aconsite AG deutlich ausgebaut. So wird Aconsite künftig als Beratungspartner über die Zielgruppe der Gesetzlichen Krankenkassen hinaus auch Projekte bei Wilken-Anwendern aus anderen Branchen eigenverantwortlich umsetzen. Dazu gehören Zielgruppen wie Kassenärztliche und Kassenzahnärztliche Vereinigungen, Ärztekammern, Versicherungen sowie soziale Träger. "Aufgrund der hohen Nachfrage in diesen Zielgruppen sind wir dringend auf kompetente Partner angewiesen. Mit Aconsite haben wir schon seit Jahren gut zusammengearbeitet und wollen diese Kooperation nun auf Basis einer strategischen Partnerschaft deutlich intensivieren", erläutert Jochen Endress, Bereichsleiter Vertrieb Gesundheit & Soziales bei der Wilken Software Group. "Wilken bietet nicht nur Lösungen, die die Anforderungen unserer Kunden passgenau unterstützen. Auch vom Beratungsansatz und der Unternehmenskultur her stimmt die Chemie einfach", ergänzt Dr. Oliver Topp, Vorstand der Aconsite AG. Neben der Beratung wollen beide Unternehmen künftig auf allen Ebenen zusammenarbeiten, bis hin zur Entwicklung von neuen Produkten für den Bereich Gesundheit & Soziales. In den kommenden Wochen werden die Aconsite-Berater zunächst intensiv geschult, um so eine entsprechend qualitativ hochwertige Betreuung der Wilken-Projekte sicherstellen zu können. Erste Kontakte zwischen Wilken und Aconsite gab es schon seit 2010 über gemeinsame Projekte bei verschiedenen Gesetzlichen Krankenkassen (GKV). Dies führte 2017 zu einem ersten Partnervertrag, in dessen Rahmen ein spezifisches GKV-Risikomanagement aufgebaut wurde. Im Zentrum stand dabei das Risikomanagementsystem Wilken RM, das um einen GKV-spezifischen Risiko-Atlas erweitert wurde. Über die Aconsite AG Die Aconsite AG ist Spezialist für wertorientierte Beratung von Krankenkassen, Leistungserbringern und Unternehmen des Sozial- und Pflegemanagements. Das Portfolio umfasst die Kompetenzfelder Strategie, Geschäftsprozesse, Finanzmanagement/Controlling, Markt- und IT- sowie Human-Resource-Management. Die Integration betriebswirtschaftlichen Know-hows und technologischer Kompetenz bietet den Kunden ganzheitliche, eng abgestimmte Lösungen - von der Idee bis zur erfolgreichen Umsetzung. Von ihren Standorten in Deutschland, Österreich und der Schweiz aus betreut Aconsite über 120 Unternehmen und Institutionen, insgesamt wurden seit der Unternehmensgründung mehr als 1.000 Projekte erfolgreich abgeschlossen. Kontaktdaten: Wilken Software Group - Dominik Schwärzel Hörvelsinger Weg 29-31 - 89081 Ulm Tel.: +49 731 96 50-0 presse@wilken.de - www.wilken.de Presse- und Öffentlichkeitsarbeit: Press'n'Relations GmbH - Uwe Pagel Magirusstraße 33 - 89077 Ulm Tel.: +49 731 962 87-29 upa@press-n-relations.de - www.press-n-relations.com Über die Wilken Software Group Seit 1977 entwickelt die Wilken Software Group mit Hauptsitz in Ulm eigene ERP-Standard-Softwarelösungen für die sichere und effiziente Abbildung betriebswirtschaftlicher Kernprozesse - sei es im Finanz- und Rechnungswesen, der Materialwirtschaft oder der Unternehmenssteuerung. Das Unternehmen erzielte mit rund 500 Mitarbeitern an sechs Standorten in Deutschland und der Schweiz 2017 einen Umsatz von 60,7 Millionen Euro. Wilken verbindet Standardsoftware-Produkte und Individualprogrammierungen zu einem umfassenden Lösungs- und Kompetenzportfolio für mittlere und große Unternehmen. Zusätzlich bietet Wilken zahlreiche Branchenlösungen für die Versorgungs-, Sozial- und Tourismuswirtschaft, Gesundheit & Versicherungen, Kirchen, Informationsmanagement und Finanzen & ERP. Dies ist eine Presseinformation der Wilken GmbH, die auch die Verantwortung für die Inhalte übernimmt.

