Die Zufahrtstraße zum VIP Terminal und General Aviation Center (GAC) am Flughafen Wien wird künftig den Namen "Niki Lauda Allee" tragen. "Niki Lauda war nicht nur eine der großen Persönlichkeiten dieses Landes, er war auch intensiv mit der Luftfahrt verbunden. Zum dauernden, ehrenden Andenken wird ihm daher am Flughafen Wien die "Niki Lauda Allee" gewidmet, gemeinsam mit einer Gedenktafel am VIP Terminal", wie der Flughafen mitteilt. Die Wahl sei dabei auf die Zufahrt zum VIP Terminal und General Aviation Center gefallen. So wird eine Straße Niki Laudas Namen tragen, zu der er selbst einen sehr engen Bezug hatte: Der dreifache Formel-1-Weltmeister ist regelmäßig vom GAC mit seinem Privatflugzeug selbst als Pilot in die weite ...

