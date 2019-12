Im Geschäftsjahr 2018/19 erwirtschaftete PwC weltweit einen Umsatz von 42,4 Milliarden US-Dollar - ein Plus von 7 Prozent. Auch in Österreich verzeichnete das Netzwerk für Wirtschaftsprüfung, Steuer- und Rechtberatung sowie Unternehmensberatung mit 155,8 Millionen Euro ein Umsatzplus. Weltweit nahm PwC im abgelaufenen Geschäftsjahr fast 70.000 neue Kolleginnen und Kollegen auf - darunter mehr als 38.000 Absolventinnen und Absolventen von Hochschulen sowie rund 27.000 erfahrene Expertinnen und Experten. Fast die Hälfte aller Personen, die zu PwC kamen, sind Frauen. Damit wuchs die globale Mitarbeiterzahl um 10 Prozent auf 276.000 Personen. In Österreich beschäftigte PwC im abgeschlossenen Geschäftsjahr 1.241 Mitarbeiterinnen und ...

