Die Demokraten sind mit dem größten Feld an Präsidentschaftsbewerbern für die Wahl angetreten. Einige der Anwärter haben bereits aufgegeben. Nun schmeißt eine weitere prominente Demokratin hin.

Die demokratische Senatorin Kamala Harris ist aus dem Präsidentschaftsrennen ihrer Partei ausgestiegen. Per Tweet und E-Mail an ihre Unterstützer teilte Harris am Dienstag mit, dass sie ihre Wahlkampagne beende. Sie habe nicht die ausreichenden finanziellen Mittel, um ihre Kampagne fortzusetzen, schrieb sie in einer E-Mail an ihre Anhänger. Harris war aussichtsreich gestartet, zuletzt in Umfragen aber immer weiter zurückgefallen.

"Ich bin keine Milliardärin", erklärte die Senatorin in der Mitteilung an ihrer Unterstützer. "Ich kann nicht meine eigene Kampagne finanzieren." Zudem sei es zunehmend schwieriger geworden, das nötige Geld für die Wahlkampagne zusammenzubekommen. Die 55-Jährige versicherte aber, sie werde weiter für die Ziele ihrer Kampagne kämpfen, vor allem für Gerechtigkeit.

Harris ist die zweite schwarze Amerikanerin in der Geschichte, ...

