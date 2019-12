Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Stuttgart/Düsseldorf (pts011/04.12.2019/10:10) - Die WirtschaftsWoche hat Horváth & Partners im Rahmen des diesjährigen Wettbewerbs "Best of Consulting" erneut zu den besten Unternehmensberatungen Deutschlands gekürt. In der Kategorie "Strategy" erhielt die Managementberatung den begehrten Beraterpreis für ihr Digitalisierungsprojekt beim Schweizer Bankunternehmen Cler. Die Preisverleihung fand am 3. Dezember 2019 in Düsseldorf statt. Für Horváth & Partners ist dies bereits die neunte Prämierung in dem seit 2010 bestehenden Wettbewerb. "Die Auszeichnung der WirtschaftsWoche ist eine weitere Bestätigung des hohen Projektnutzens für unsere Kunden im zukunftsträchtigen Themenfeld Digitalisierung. Gleichzeitig sehen wir sie als Ansporn, unsere Kunden auch in Zukunft bestmöglich bei ihrer Transformation zu unterstützen", sagt Dr. Michael Kieninger, Sprecher des Vorstands von Horváth & Partners. Cler revolutioniert Banking in der Schweiz Den Anstoß für das prämierte Projekt gab die strategische Neupositionierung der Bank Coop, die 2017 von der Basler Kantonalbank übernommen wurde. Horváth & Partners entwickelte ein zukunftsweisendes Transformationskonzept für das Bankhaus. Daraus entstand die Bank Cler, die mit der App "Zak" die erste Smartphone-Bank der Schweiz an den Start brachte - und damit aus dem traditionellen Retailbanking ausbrach. "Bei der Analyse der Kundenstruktur im Rahmen des Rebrandings wurde deutlich, dass Cler insbesondere neue Kunden unter 40 Jahren gewinnen muss", erklärt Jörg Schönhärl, Projektleiter und Partner bei Horváth & Partners. "Zak" ist daher von Grund auf als mobile Bank konzipiert und speziell auf die Bedürfnisse junger und digitalaffiner Kunden ausgerichtet. Diese waren in einem agilen Arbeitsmodus laufend in die Entwicklung eingebunden. "Die Kombination unseres praxiserprobten Strategieansatzes und der agilen Arbeitsweise war erfolgsentscheidend für das rasche Go-live der App", so Schönhärl. Innovative Funktionen mit Mehrwert Die Funktionen von "Zak" orientieren sich konsequent am Alltag der jungen Zielgruppe und ermöglichen ein Nutzungserlebnis, das die Kunden von Social Media und Messaging-Apps gewohnt sind. Nutzer können beispielsweise Spartöpfe anstelle von starren Unterkonten erstellen, verändern und löschen sowie selbstständig Geld zwischen ihnen hin- und herschieben. Zudem bietet die kostenfreie App einen Chatbot-Messenger, über den die Kunden rund um die Uhr Unterstützung erhalten. Außerdem gibt es den integrierten "Zak-Store", ein digitaler Marktplatz mit ergänzenden Angeboten anderer Unternehmen wie Versicherungen und Onlinehändler. "Das eingebundene Ökosystem erhöht die Alltagsrelevanz der eigenen Banking-Dienstleistungen deutlich", erläutert Schönhärl. Getreu ihrer Positionierung als "digitale Bank mit physischer Präsenz" verfolgt Cler zwar einen Mobile-First-Ansatz, ermöglicht aber über das Filialnetz auch persönliche Kontakte für jene Kunden, die ihre Bank nicht ausschließlich auf dem Smartphone finden möchten. "Auf diese Weise hat die Bank Cler es geschafft, den Anforderungen der Bestandskunden gerecht zu werden und gleichzeitig eine neue Zielgruppe zu erschließen und damit die Kundenstruktur zu optimieren. Nun ist sie für die Zukunft bestens gerüstet", fasst Jörg Schönhärl zusammen. Der "Best of Consulting"-Wettbewerb Die WirtschaftsWoche ermittelt mit dem Wettbewerb "Best of Consulting" die besten Unternehmensberatungen Deutschlands in den Kategorien Strategy, Finance, Operations, Technologies, Marketing & Organisation und Pro Bono. Die eingereichten Kundenprojekte werden anhand qualitativer und quantitativer Kriterien, auf der Grundlage einer strukturierten Projektbeschreibung (Selbstbild) und eines von drei Klientenvertretern ausgefüllten standardisierten Bewertungsbogens (Fremdbild) bewertet. Über Horváth & Partners Horváth & Partners ist eine international tätige, unabhängige Managementberatung mit Sitz in Stuttgart. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 1.000 hochqualifizierte Mitarbeiter an Standorten in Deutschland, Österreich, Rumänien, Saudi-Arabien, der Schweiz, Ungarn und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Die Mitgliedschaft in der internationalen Beraterallianz "Cordence Worldwide" unterstützt die Fähigkeit, Beratungsprojekte in wichtigen Wirtschaftsregionen mit höchster fachlicher Expertise und genauer Kenntnis der lokalen Gegebenheiten durchzuführen. Die Kernkompetenzen von Horváth & Partners sind Unternehmenssteuerung und Performanceoptimierung - für das Gesamtunternehmen wie für die Geschäfts- und Funktionsbereiche Strategie, Innovation, Organisation, Vertrieb, Operations, Einkauf, Controlling, Finanzen und IT. Horváth & Partners steht für Projektergebnisse, die nachhaltigen Nutzen schaffen. Deshalb begleitet Horváth & Partners seine Kunden von der betriebswirtschaftlichen Konzeption bis zur Verankerung in Prozessen und Systemen. (Ende) Aussender: Horváth AG Ansprechpartner: Selin Selter Tel.: +49 711 66919 3312 E-Mail: sselter@horvath-partners.com Website: www.horvath-partners.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20191204011

