Berlin (ots) - Tag des Ehrenamts, 5. Dezember: Mehr als 40.000 Helferinnen und Helfer aktiv, davon rund 14.000 JugendlicheMehr als 40.000 Ehrenamtliche sind in der Johanniter-Unfall-Hilfe aktiv, davon rund 14.000 Jugendliche. Die Ehrenamtlichen engagieren sich zum Beispiel im Bevölkerungsschutz, im Sanitätsdienst, im Hospizdienst, in der Seniorenbetreuung und in der Erste-Hilfe-Ausbildung. Damit zählt die Johanniter-Unfall-Hilfe zu den großen Hilfsorganisationen in Deutschland.Hubertus von Puttkamer, ehrenamtliches Mitglied des Bundesvorstands der Johanniter-Unfall-Hilfe, sagt: "Gerne nutze ich diesen Anlass, um allen Helferinnen und Helfern für ihr engagiertes Ehrenamt zu danken. Viele soziale Angebote wären nicht möglich ohne das freiwillige Engagement der vielen Helferinnen und Helfer. Besonders sind wir auf die vielen Jugendlichen stolz, denn sie sind unsere Ehrenamtlichen von Morgen."Die Johanniter-Jugend, die Jugendorganisation der Johanniter-Unfall-Hilfe, hat bundesweit 214 Jugendgruppen. Sie bilden sich regelmäßig in Erster Hilfe fort und gestalten gemeinsam ihre Freizeit. Für das Bundespfingstzeltlager treffen sich alle zwei Jahre rund 1.000 Kinder und Jugendliche, um gemeinsam bei Spiel und Spaß das Pfingstwochenende zu verbringen.Eine Besonderheit ist der Schulsanitätsdienst: Mehr als 8.600 Jugendliche engagieren sich an 665 Schulen als Schulsanitäter. Wenn nötig leisten die qualifizierten Ersthelfer Erste Hilfe, bis der Rettungsdienst vor Ort ist.Viele von ihnen wechseln später in die klassischen Ehrenamtsbereiche der Johanniter. Die Möglichkeiten für ein Engagement sind dabei vielfältig: Sie bilden sich medizinisch weiter und unterstützen Sanitätsdienste zu großen Sportveranstaltungen, Konzerten und Festivals. Im Zivil- und Katastrophenschutz können sie Teil eines Betreuungszuges werden und z.B. bei Bombenentschärfungen Menschen evakuieren und betreuen. Weitere Betätigungsfelder können u.a. die Seniorenbetreuung, die Obdachlosenhilfe, der Ambulante Hospizdienst oder die Breitenausbildung sein.Über die Johanniter-Unfall-HilfeDie Johanniter-Unfall-Hilfe ist mit mehr als 23.000 Beschäftigten, nahezu 40.000 ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern und rund 1,25 Millionen Fördermitgliedern eine der größten Hilfsorganisationen in Deutschland und zugleich ein großes Unternehmen der Sozialwirtschaft. Die Johanniter engagieren sich in den Bereichen Rettungs- und Sanitätsdienst, Katastrophenschutz, Betreuung und Pflege von alten und kranken Menschen, Fahrdienst für Menschen mit eingeschränkter Mobilität, Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, Hospizarbeit und anderen Hilfeleistungen im karitativen Bereich sowie in der humanitären Hilfe im Ausland.Mehr Informationen zum ehrenamtlichen Engagement bei den Johannitern finden Sie hier: www.johanniter.de/ehrenamtPressekontakt:Juliane Flurschütz, PressereferentinJohanniter-Unfall-Hilfe e.V.BundesgeschäftsstelleTel: 030-26997-361E-Mail: medien@johanniter.deOriginal-Content von: Johanniter Unfall Hilfe e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/14240/4458252