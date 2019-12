Die Opec wird ihre Produktionskürzungen wohl verlängern - auch weil Saudi-Arabien für den Börsengang von Aramco höhere Ölpreise braucht.

Es könnte der größte Börsengang aller Zeiten werden: Der staatliche Ölmulti Saudi Aramco will mit dem Verkauf von Firmenanteilen bis zu 25,5 Milliarden Dollar einsammeln. Damit würde der Rohstoffriese, der täglich neun Millionen Barrel Öl zutage fördert, mehr Geld erlösen als der bisherige IPO-Spitzenreiter Alibaba aus China (25 Milliarden Dollar).

Doch es gibt ein Problem: Ein erfolgreicher Börsengang braucht ein stabiles Marktumfeld. Daher ist der unstete Ölpreis für die Scheichs gerade ausgesprochen lästig. Anfang September lag er bei 58 Dollar. Dann griff mutmaßlich Iran saudische Ölfelder an, der Preis kletterte auf 70 Dollar. Die Notierungen sackten anschließend schnell wieder auf 58 Dollar ab - und notieren aktuell bei rund 61 Dollar. Insgesamt sind die Preise bei keinem anderen Rohstoff in den vergangenen zwölf Monaten so volatil gewesen, belegt der Rohstoffradar, den die Commerzbank exklusiv für die WirtschaftsWoche ermittelt.

Der Indikator gibt Aufschluss darüber, wie heftig die Notierungen schwanken und die Kalkulation von Unternehmen erschweren. Der Ölpreis ...

