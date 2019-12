Bad Homburg (ots) - Die Festtage nahen und damit auch die Zeit der Geschenke. Doch was seinen Lieben am Weihnachtsabend präsentieren? Diesmal sollte es doch was ganz Originelles sein, etwas wirklich Neues, das für eine echte Überraschung sorgt, dazu hochwertig und umweltfreundlich ist und natürlich etwas, das man wirklich jeden Tag gut gebrauchen kann. Gar nicht so einfach. Doch jetzt gibt es etwas, das alle diese Kriterien erfüllt und garantiert noch nie unterm Weihnachtsbaum lag: YUZ energy boost, die erste Mundpflege mit Koffein in Deutschland! Erhältlich ist das neue Trend-Geschenk bei Müller Drogeriemärkten, in Apotheken oder online.Gutscheine für dies und das, einfach nur Cash oder die sprichwörtlichen Socken: Weihnachtspräsente sind immer gut gemeint, doch vom Hocker hauen sie oft nicht. Jahr für Jahr mangelt es an Originalität. Eine Zahncreme oder Mundspülung zu verschenken, ist da schon mutiger. Aber passt ein solches Normalo-Produkt wirklich als kleine Aufmerksamkeit zum Fest? Jetzt schon, denn YUZ energy boost bietet hervorragende Voraussetzungen für echte Ahhhs und Ohhhs beim Geschenkeauspacken! Die innovative Premium-Mundpflege bietet nämlich erstmals Top-Mundhygiene und einen besonderen Lifestyle-Mehrwert in einem: den "Hallo-Wach"-Kick dank Koffein, um morgens nach dem Aufstehen (oder abends vor der Weihnachtsparty) auf den Punkt fit zu sein. Also etwas wirklich anderes als ein ermüdendes Weihnachtspräsent!Eine Menge von 1 bis 1,5 ml Zahncreme pro zahnärztlich empfohlener zweiminütiger Anwendung oder von 15 ml Mundspülung entspricht dabei ungefähr der Wirkung einer Tasse Kaffee oder der eines Energydrinks. Die Idee für diese ganz neue Geschenkoption zu Weihnachten stammt aus dem Morgenland, denn entwickelt wurde YUZ energy boost nach Motiven der Traditionellen Persischen Medizin, die den Menschen seit jeher als Einheit begreift und auch die belebende Wirkung von Koffein schon früh erkannte.Damit auch der nächste Zahnarztbesuch zum Fest wird, enthält YUZ energy boost Fluorid zur effektiven Kariesvorsorge und zahlreiche naturnahe Ingredienzen zur zusätzlichen Förderung der Mundgesundheit. Zahncreme und Mundspülung sind vegan, ohne Laktose oder Gluten. Tube und Flasche aus zuckerrohrbasiertem Biokunststoff weisen eine hohe Recyclingfähigkeit auf, und die hochwertige Umverpackung stammt aus nachhaltiger Forstwirtschaft. Welche Wünsche bleiben da noch offen?Erhältlich ist YUZ energy boost, empfohlen ab 18 Jahren, online, bei Müller und in ausgewählten Apotheken. Weitere Infos gibt es unter www.yuzoralcare.com und www.facebook.com/yuzoralcare sowie www.instagram.com/yuzoralcare.Pressekontakt:Dr. Kaschny HealthCare GmbHKapersburgweg 561350 Bad HomburgTel. +49 6172-68 481 0Fax. +49 6172-68 481 60presse@drkaschny.comwww.drkaschnyhealthcare.comOriginal-Content von: Dr. Kaschny HealthCare GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/133544/4458377