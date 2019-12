Wie in unserer Analyse vom 02.12.19 K+S: Die Kursdynamik fehlt! bereits erörtet, mangelt es dem Kali- und Salzproduzenten (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) derzeit einfach an Käufern, die den Kurs wieder in höhere Gefilde hieven könnten. Im Zuge eines schwachen Marktumfelds rutschte die Notierung somit gestern auch unter unsere Stoppmarke bei 10,15 Euro. Dadurch wurde unser Trade glattgestellt, es verbleibt ein kleines Minus in umserem Tradingdepot. ...

