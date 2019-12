Die Photovoltaik-Anlagen sollen im Frühjahr 2020 in Betrieb gehen. Statkraft hat die Abnahme von rund 600 Gigawatt Solarstrom aus den Anlagen zwischen Mai 2020 und Dezember 2031 zugesichert und will ihn zur Versorgung von Industrieunternehmen nutzen.Die ersten Stromabnahmeverträge (PPAs), die eine Errichtung von Solarparks in Deutschland außerhalb des EEGs ermöglichen, sind in den vergangenen Monaten geschlossen worden. Nun hat auch das Hamburger EPC-Unternehmen Enerparc die ersten PPAs geschlossen. Es sicherte sich die Abnahme des Solarstroms aus fünf Photovoltaik-Anlagen, die in Bayern ohne ...

Den vollständigen Artikel lesen ...