Die britische Investmentbank HSBC hat die Einstufung für Deutsche Telekom auf "Buy" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Die Bonner dürften sich auch weiterhin auf ihre Marktführerschaft im deutschen Mobilfunkgeschäft fokussieren, schrieb Analyst Christian Fangmann in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Die Investitionen in das ultraschnelle 5G-Netzwerk sollten im kommenden Jahr aber noch auf die Großstädte begrenzt bleiben./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2019 / 22:25 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.12.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

ISIN DE0005557508

AXC0122 2019-12-04/12:06