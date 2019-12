Düsseldorf (www.anleihencheck.de) - Das gestern in Südafrika vorgelegte BIP-Wachstum von -0,6% (ann.) zum Vorquartal blieb hinter den Erwartungen zurück, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Ursache dafür seien der schwache Output im Produzierenden Gewerbe sowie die ausbleibende Nachfrage auf der Verbraucherseite. Im Vergleich zum Vorjahr sei die Wirtschaft um magere 0,1% gewachsen. Daher hätten die Analysten ihre Prognosen für die Wirtschaftsleistung am Kap zurückgenommen: Im laufenden Jahr würden sie anstelle eines BIP-Plus von 0,5% mit 0,4% in der Jahresrechnung rechnen, 2020/21 würden sie durchschnittlich jeweils 1% erwarten. Zweifel an der Schuldentragfähigkeit Südafrikas würden aktuell zu steigenden Risikoaufschlägen dortiger Staatspapiere führen. (04.12.2019/alc/a/a) ...

