Rosenheim (www.fondscheck.de) - Unser boerse.de-Aktienfonds (ISIN LU1480526547/ WKN A2AQJY) hat sich im November um 3,1% verbessert und dabei den Monat sogar auf einem neuen All-Time-High beendet, so das boerse.de-Aktienfonds-Team von boerse.de.Die Wertentwicklung des Fonds für den Vermögensaufbau sei also weiterhin sehr erfreulich. Der boerse.de-Aktienfonds sei im November von 113,90 auf 117,50 geklettert, was einem Monatsgewinn von 3,1% entspreche. Im Zwölf-Monats-Vergleich habe der Fonds aktuell +14,6% gewonnen und damit etwas weniger als der DAX (+17,6%), aber mehr als S&P 500 (+13,8%), MSCI World (+12,3%) oder Dow Jones (+9,8%). Tatsächlich sei der Gewinn der Aktienfonds-Anleger sogar noch höher gewesen: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...