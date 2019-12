Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Das Jahr 2019 brachte dem DAX deutliche Zuwächse. Warum eigentlich, angesichts vieler politischer Unsicherheiten? Stefan Schneider, Chefökonom Deutschland bei der Deutschen Bank, wirft einen Blick zurück auf das fast abgelaufene Jahr. Womit er im kommenden Jahr bei Aktienmärkten und Rohstoffen rechnet, welche Themen die Märkte bewegen könnten und was er der deutschen Wirtschaft in 2020 zutraut, erklärt er im Interview mit Moderatorin Viola Grebe. Außerdem zieht der Chefvolkswirt ein Fazit aus einer aktuellen Umfrage der Deutschen Bank zum Thema Altersvorsorge, denn die Deutschen, so scheint es, haben massive Angst vor Altersarmut.