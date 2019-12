Tencent ist nicht nur im Bereich von Social Media (WeChat) und Online-Bezahldiensten (WeChat Pay) vor allem in China eine große Nummer. Der Internetkonzern gilt längst auch als größter Spiele-Publisher der Welt. So gehören illustre Entwicklerstudios wie Riot Games (u.a. League of Legends) oder Supercell (u.a. Clash of Clans) bereits den Chinesen. Zudem besitzt Tencent Anteile an Spielegrößen wie Activision Blizzard, Epic Games oder Ubisoft. Nun hat der Konzern offenbar erneut in der Branche zugeschlagen. ... (Achim Graf)

Den vollständigen Artikel lesen ...