"Ich bin mega aufgeregt", sagt Silvia. Kein Wunder: Für die Talente von "The Voice Senior" geht es am kommenden Sonntag, 8. Dezember, um nicht weniger als den Einzug in das Finale - um 20:15 Uhr in SAT.1. Die 68-jährige Berlinerin will mit "Nutbush City Limits" von Tina Turner ihren Coach Michael Patrick Kelly in den Sing-Offs überzeugen. "Der Song passt gut zu mir, ich bin auch schon immer aufmüpfig gewesen", erklärt Silvia - und geht in die Vollen. Nach einer mitreißenden Performance hagelt es Lobeshymnen: "Du hast die Bude hier in Flammen gesetzt, jetzt brennen wir alle für dich. Du bist einfach unsere Rocklady hier bei 'The Voice Senior'", urteilt Michael Patrick Kelly. Auch Sasha ist hin und weg von Silvias Leistung: "Ich habe Tränen in den Augen vor lauter Begeisterung", sagt der Sänger. "Wie kann man so sexy sein und so unfassbar singen", fragt Yvonne Catterfeld. Aber die Konkurrenz ist hart - und jeder Coach darf nur zwei seiner Talente für das große Live-Finale nominieren. Hat sich Silvia in die letzte Runde von "The Voice Senior" gerockt?"The Voice Senior", am 8. Dezember 2019 um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.