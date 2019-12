Unterföhring (ots) -- Insgesamt 200 Live-Events bis Ende Dezember- Jahresendspurt in der Fußball-Bundesliga und UEFA ChampionsLeague- Premier League mit der Boxing Day Konferenz für alle SkyAbonnenten auch auf Sky 1 präsentiert von Extra- Handball-Konferenz der Liqui Moly Handball-Bundesliga am 26.Dezember frei empfangbar auf Sky Sport News HD- Golf-Sport der Extraklasse beim President's Cup vom 11.-15.Dezember- Highlights des Sportjahres in Sonderprogrammierungen zwischenWeihnachten und Neujahr auf Sky Sport und Sky Sport News HD- Weitere Infos zum Weihnachtsprogramm von Sky Sport unter:www.sky.de/weihnachten Unterföhring, 04. Dezember 2019 - Die Zeit rund um Weihnachten wird sportlich. Im Dezember zeigt Sky seinen Abonnenten insgesamt 200 Live-Events. Die Fußball-Bundesliga geht es in den Jahresendspurt zur Herbstmeisterschaft. In der UEFA Champions League fällt die Entscheidung, wer im internationalen Wettbewerb überwintert. Außerdem wird in England an den Festtagen traditionell wieder gespielt und Sky zeigt am Boxing Day insgesamt zehn Stunden Live-Fußball am Stück. Und auch die Handballer sind am zweiten Weihnachtsfeiertag wieder aktiv am 19. Spieltag. Die besten Golfer der European und US PGA Tour treffen sich noch vor Weihnachten beim President's Cup.Boxing Day Konferenz für alle Abonnenten - präsentiert von ExtraZwischen dem 26. Dezember und dem 2. Januar dürfen sich die Fußballfans auf insgesamt drei Premier League Spieltage mit einigen Krachern freuen. Insgesamt 10 Stunden am Stück zeigt Sky am traditionellen Boxing Day. Als besonderen Service macht Sky die Original Sky Konferenz am Boxing Day ausnahmsweise für alle Abonnenten in Deutschland und Österreich unabhängig von den gebuchten Paketen empfangbar und strahlt die Boxing Day Konferenz neben Sky Sport 1 HD auch auf Sky 1 HD aus - präsentiert von Extra, dem neuen Treueprogramm von Sky. Höhepunkt des Boxing Day ist dann die Abendpartie zwischen dem Überraschungszweiten Leicester City gegen FC Liverpool, die Sky sowohl auf Sky Sport als auch in Ultra HD auf Sky Sport UHD überträgt.Handball-Festtage auf Sky: Konferenz am 2. Weihnachtstag für jedermann frei empfangbar auf Sky Sport News HDAb dem 19. Dezember zeigt Sky rund um die Feiertage an zehn Tagen Live-Handball aus der Liqui Moly Handball-Bundesliga. Insgesamt wird Sky während der Handball-Festtage zu sieben Anwurfzeiten alle insgesamt 29 Begegnungen live übertragen, darüber hinaus in sechs Sky Konferenzen live und exklusiv berichten. Am 26. Dezember strahlt Sky die Konferenz mit den ersten vier Partien des 19. Spieltags zudem live im Free-TV auf Sky Sport News HD aus, darunter die Partie Bergischer HC vs. Rhein-Neckar Löwen.Das Highlight des jährlichen Golfkalenders: Der President's Cup live und exklusiv auf SkyAm 11. Dezember heißt es beim Golf President's Cup: USA gegen den Rest der Welt (außer Europa). Die zwölf besten US-Amerikanischen Golfer, darunter Tiger Woods, treffen im Royal Melbourne Golf Club auf zwölf Kontrahenten vom anderen Teilen der Welt - die europäischen Spieler ausgenommen. Sky überträgt an allen vier Turniertagen live und exklusiv.Die größten Sportmomente des Jahres als SonderprogrammierungNeben den programmlichen Highlights im Live-Sport zeigt Sky Sport zwischen Weihnachten und Neujahr noch einmal die Wiederholungen unvergessener Sport-Highlights des Jahres - darunter das historische Wimbledon-Finale zwischen Nowak Djokovic und Roger Federer, Jürgen Klopps Triumph in der UEFA Champions League oder dem legendären Sieg von Tiger Woods beim Masters in Augusta. Zudem zeigt Sky Sport alle Highlights aus der Bundesliga-Hinrunde, die schönsten Tore in der Sendung "Bundesliga Budenzauber" sowie die Top-Spiele der Hinspielserie in voller Länge.Auch Sky Sport News HD blickt im Rahmen der News-Berichterstattung durch themenbezogene Rückblicke auf das Sportjahr zurück. Zudem zeigt der Sender verschiedene Sonderformate wie ein Weihnachtsspecial von "Eine Liga für sich - Buschis Sechserkette" oder die zweiteilige HBO Box-Dokumentation "What's my Name: Muhammad Ali".Über Sky Deutschland:Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Neben dem frei empfangbaren Sender Sky Sport News HD können Zuschauer das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Unterhaltungskonzern Sky Limited.Pressekontakt:Jens BohlExternal CommunicationsTel. +49 (0) 89 9958 6869jens.bohl@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/4458505