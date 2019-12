Der Baustau in Deutschland hat sich in den vergangenen zehn Jahren laut Statistischem Bundesamt erhöht. Vor allem der Wohnungsmarkt in Großstädten gerät weiter unter Druck.

In Deutschland warten fast doppelt so viele genehmigte Wohnungen auf ihre Fertigstellung wie vor einem Jahrzehnt. Zwischen 2008 und 2018 habe sich dieser Baustau bundesweit von rund 320.000 auf 693.000 erhöht, teilte das Statistische Bundesamt am Mittwoch in Berlin mit.

Das spiegele sich auch im Auftragsbestand wider, der die eingegangenen, aber noch nicht vollständig ausgeführten Aufträge im Wohnungsbau beschreibt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...