Mladá Boleslav (ots) -- Vierte Generation des SKODA OCTAVIA zählt zu den sicherstenKompaktmodellen- SKODA Bestseller erhält für Schutz erwachsener Passagiere 92Prozent der möglichen Punkte- Mit 88 Prozent der möglichen Punkte für den Insassenschutz vonKindern in der absoluten Spitzengruppe Bestnoten für den neuen OCTAVIA: Im Test des unabhängigen European New Car Assessment Programme (Euro NCAP) hat die vierte Generation des SKODA Bestsellers die Höchstwertung von fünf Sternen erreicht. Damit zählt der OCTAVIA zu den sichersten Kompaktmodellen. Mit 88 Punkten für den Insassenschutz von Kindern positioniert er sich in der absoluten Spitzengruppe aller getesteten Fahrzeuge. Mit dem hervorragenden Gesamtergebnis setzt er die Reihe der Höchstwertungen für SKODA Fahrzeuge im Referenztest für Crashsicherheit fort. Zuvor haben unter anderem bereits die SUV-Modelle KODIAQ und KAROQ, das Kompaktmodell SCALA und das City-SUV KAMIQ die Fünf-Sterne-Wertung erhalten.Christian Strube, SKODA AUTO Vorstand für Technische Entwicklung, sagt: "Wir freuen uns sehr über die Fünf-Sterne-Wertung für den neuen OCTAVIA im Euro NCAP-Test. Wir arbeiten intensiv daran, die aktive und passive Sicherheit immer weiter zu verbessern und den Schutz der Verkehrsteilnehmer fortwährend zu steigern. Im Ergebnis haben alle unsere neuen Modelle in den letzten Jahren die Bestwertung in diesem Referenztest für Crashsicherheit erhalten. Nach dem SCALA und dem KAMIQ erzielt der neue OCTAVIA im Jahr 2019 bereits als drittes SKODA Modell die Höchstnote. In der neuen Modellgeneration ergänzen die umfangreiche Sicherheitsausstattung einmal mehr zahlreiche Assistenzsysteme, die bislang vorrangig in höheren Fahrzeugklassen verfügbar waren."Die Bestnote von fünf Sternen für den neuen SKODA OCTAVIA COMBI im Rahmen der umfangreichen Crash- und Sicherheitstests des European New Car Assessment Programme (Euro NCAP) gilt auch für die OCTAVIA-Limousine. Besonders gut schnitt die vierte Generation des SKODA Bestsellers im Bereich des Insassenschutzes für Kinder ab. Mit 88 Prozent der maximal erreichbaren Punkte zählt der OCTAVIA dort ebenso zur absoluten Spitzengruppe aller getesteten Fahrzeuge wie im Bereich Assistenzsysteme: Hier erreichte er 79 Prozent der Maximalpunktzahl. Beim Schutz von erwachsenen Insassen erhielt der OCTAVIA 92 Prozent der möglichen Punkte.Von den zahlreichen Assistenzsystemen, die im neuen SKODA OCTAVIA verfügbar sind, kommen der Ausweichassistent, der Abbiegeassistent und der Ausstiegswarner erstmals überhaupt in einem SKODA zum Einsatz. In der Stadt warnt der Frontradarassistent mit vorausschauendem Fußgänger- und Radfahrerschutz optisch, akustisch und durch eine leichte Betätigung der Bremse vor einer möglichen Kollision und leitet im Notfall auch automatisch eine Bremsung ein. Der Side Assist zeigt bis zu einer Entfernung von 70 Metern an, wenn sich von hinten Fahrzeuge nähern oder im toten Winkel befinden. Damit hilft er auch auf Autobahnen und Schnellstraßen wirkungsvoll, Unfälle zu verhindern. Gelingt dies trotz der zahlreichen Assistenzsysteme nicht, bereitet der Proaktive Insassenschutz Fahrzeug und Passagiere auf eine Front-/Heckkollision oder einen Überschlag vor. Bis zu neun Airbags, darunter ein Fahrer-Knieairbag und hintere Seitenairbags, schützen die Passagiere bei einem Aufprall. Nach einem Zusammenstoß stoppt die Multikollisionsbremse das Fahrzeug und verhindert auf diese Weise ein unkontrolliertes Weiterrollen.Das European New Car Assessment Programme (Euro NCAP) ist ein 1997 gegründetes Programm von Verkehrsministerien, Automobilclubs, Versicherungsverbänden und Forschungsinstituten aus acht europäischen Ländern. Das Konsortium hat seinen Sitz in der belgischen Stadt Leuven. Es führt Crashtests mit aktuellen Fahrzeugmodellen durch und bewertet deren aktive und passive Sicherheit. In den vergangenen Jahren wurden die Tests kontinuierlich verschärft und umfassen jetzt verschiedene Kollisionsszenarien. Während zunächst ausschließlich die Ergebnisse der Crashtests bewertet wurden, fließen die Bewertungen der aktiven Sicherheitssysteme sowie der Fahrerassistenzsysteme inzwischen mit einer größeren Gewichtung in die Gesamtwertung ein.