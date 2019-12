Düsseldorf (www.anleihencheck.de) - Mit 10,6% (Oktober: 8,6%) fiel der Inflationsanstieg im November in der Türkei etwas schwächer aus als prognostiziert, was vor allem auf geringere Nahrungsmittelpreise zurückzuführen war, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Die Analysten würden daher die Jahresrate für den Anstieg der Verbraucherpreise Ende 2019 bei 10,8% (zuvor: 11,4%) sowie bei 11,9% (zuvor: 14,4%) zum Jahresende 2020 sehen. Auf der nächsten Notenbanksitzung dürfte nach Erachten der Analysten eine Leitzinssenkung um 200 BP auf 12,0% beschlossen werden. Anleger sollten demnach derzeit türkische Obligationen insgesamt neutral beurteilen. (04.12.2019/alc/a/a) ...

