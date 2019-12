Das Schweizer Ladestationen-Netz Evpass bietet nun Festpreise an. Mit dem Abonnement "Evpass Anytime" können Nutzer zum monatlichen Festpreis von 120 Franken ihr E-Auto Tag und Nacht an allen öffentlichen Evpass-Ladestationen in der Schweiz laden. Für alle, die kein derart umfangreiches Abonnement benötigen, bietet Evpass die Möglichkeit, zwischen dem ausschließlich tagsüber gültigen "Evpass Day" ...

Den vollständigen Artikel lesen ...