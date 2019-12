Das chinesische Elektroauto-Startup Aiways hat in seinem Werk in Shangrao die ersten Exemplare seines Modells U5 für den europäischen Markt produziert. Der offizielle Marktstart des Aiways U5 in Europa ist für April 2020 angesetzt. Nachdem der Aiways U5 im September die Zulassung für Europa erhalten hatte, nimmt das Unternehmen mit dem Produktionsstart nun einen weiteren wichtigen Schritt in Richtung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...