++ Europäische Aktien steigen am Mittwoch ++ DE30 versucht wichtigen Widerstand zu überwinden ++ United Airlines mit Großauftrag bei Airbus ++Die europäischen Aktienmärkte notieren am Mittwoch dank stärkerer EMIs für den Dienstleistungssektor sowie optimistischer Kommentare an der Handelsfront höher. Die Indizes aus Europa versuchen sich von dem jüngsten Kurseinbruch zu erholen. Der EMI aus Spanien überraschte mit einem Anstieg von 52,7 auf 53,2 Punkte (Erwartung: 51,9 Punkte), während der Wert für Italien von 52,2 auf 50,4 Punkte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...