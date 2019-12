Die gestrigen Daten des API und das bevorstehende Meeting der OPEC stützen die Ölpreise. Der Irak, zweitgrößter Produzent der Organisation, deutete auf eine weitere Verschärfung der Maßnahmen zur Preisregulierung hin. Impulse, die auch die Inlandspreise abholen und leicht verteuern. Die Ölpreise gingen etwas fester in den Mittwochshandel und knüpfen damit an die Vortagsgewinne an. Der Preis für das ...

