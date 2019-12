Französische Behörden durften im Juli auf beschlagnahmte Daten von UBS-Kunden zugreifen. Das Gericht hat nun das entsprechende Urteil veröffentlicht.

Das höchste Schweizer Gericht hat am Mittwoch das schriftliche Urteil in einem Präzedenzfall um die Auslieferung von Kundendaten an die französische Steuerbehörde veröffentlicht. Das Bundesgericht erläuterte darin die Beweggründe für den Entscheid von Ende Juli, Frankreich sensible Daten zu den Inhabern von rund 40.000 Schweizer Konten bei der UBS zukommen zu lassen, die der Steuerhinterziehung verdächtigt werden.

Ausgangspunkt für den Rechtsstreit war eine Liste mit zehntausenden Kontonummern, die deutsche Ermittler bei einer Hausdurchsuchung bei der UBS beschlagnahmt und anschließend an die französischen Behörden weitergeleitet hatten. Die Franzosen wollten daraufhin abklären, ob sich auf der ...

