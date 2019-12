Spieler können im Spiel exklusive, von Bugatti entwickelte Hyper-Sportwagen fahren und sammeln

Zynga Inc. (Nasdaq: ZNGA), ein weltweit führender Anbieter von interaktiver Unterhaltung, startet heute in Zusammenarbeit mit Bugatti, einem Hersteller von Hypersportwagen, eine Veranstaltungsserie für das erfolgreiche mobile Drag-Racing-Spiel CSR Racing 2(CSR2). Die Veranstaltungsserie zur Feier des 110-jährigen Bestehens von Bugatti bietet Spielern die Möglichkeit, die leistungsstärksten und exklusivsten Hypersportwagen der Welt in CSR2 zu sammeln und in Rennen zu konkurrieren.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20191204005008/de/

Zynga Celebrates Bugatti's 110th Anniversary with Special CSR Racing 2 Event Series (Photo: Business Wire)

"Bugatti ist einer der bekanntesten und angesehensten Automobilhersteller der Welt, und es ist uns eine große Ehre, einen so wichtigen Meilenstein mit ihnen zu feiern", sagte Julian Widdows, Vice President von CSR2. "Unser Team hat unermüdlich daran gearbeitet, dass alles, von den schlanken Formen der Autos bis zu den leistungsstarken Motoren, im Spiel authentisch dargestellt wird. Dies ist das Beste, was ein Bugatti-Liebhaber erwarten kann, ohne einen kaufen zu müssen."

Die Serie präsentiert 24 verschiedene Bugatti-Fahrzeuge, von denen drei exklusiv in CSR2 erhältlich sind. Spieler können die Autos in Augmented Reality betrachten und so die Erfahrung machen, auf den Fahrersitzen der begehrtesten Hypersportwagen zu sitzen, die jemals entwickelt wurden. Die Integration bietet über einen Zeitraum von acht Wochen sieben verschiedene Events und wird in einer weiteren Beta-Version von CSR2s neuem Player versus Player-Modus, Showdown, hervorgehoben.

CSR2 Bugatti-Specials:

Chiron Super Sport 300: Das erste Serienauto, das die magische Grenze von 300 Meilen pro Stunde durchbricht

Das erste Serienauto, das die magische Grenze von 300 Meilen pro Stunde durchbricht La Voiture Noire: Ein einmaliges Meisterwerk von Grand Tourisme

Ein einmaliges Meisterwerk von Grand Tourisme Centodieci: Die neu erschienene Hommage an den originalen modernen Supersportwagen EB110

"Interaktive Unterhaltung ist einer der Hauptgründe für die heutige Begeisterung der jungen Generation für Autos und eine großartige Möglichkeit, mit Fans auf der ganzen Welt in Kontakt zu bleiben," sagte Stephan Winkelmann, President von Bugatti. "Wir freuen uns sehr, dass unsere Enthusiasten durch diese Partnerschaft mit Zynga die Möglichkeit haben, alle unsere neuesten exklusiven Bugatti-Hypersportwagen in CSR2 zu erleben."

Jeder Aspekt der 24 Bugatti-Autos, von den Kühlergrills über die Lackfarbe bis hin zur Armaturenbrettlackierung und Steppung, wurde in CSR2 akribisch nachgebildet, um die echten Hypersportwagen widerzuspiegeln. Die Spieler können die Autos erkunden, indem sie auf spezielle Punkte tippen, um handgefertigte, maßgeschneiderte Animationen auszulösen, mit denen sie Türen öffnen, die Motorhauben öffnen, den Motorraum inspizieren, die Spoiler verlängern und vieles mehr tun können.

CSR2 kann im App Store und im Google Play Store kostenlos heruntergeladen werden. Weitere Informationen zu CSR2 bieten die Fan-Community-Kanäle des Spiels auf Facebook, Twitter, Instagram und YouTube.

Anmerkung des Verfassers Klicken Sie hier, um die unterstützenden Elemente für CSR Racing 2 (CSR2) anzuzeigen: https://app.box.com/s/56junq0iv8ibm2dx0mqfo8hpkd7qlk64

Über Zynga Inc.

Zynga ist ein weltweit führender Anbieter von interaktiver Unterhaltung mit der Mission, die Welt durch Spiele zu verbinden. Bis heute haben mehr als eine Milliarde Menschen Zyngas Franchisen gespielt, darunter CSR Racing, Empires Puzzles, Merge Dragons!, Words With Friends und Zynga Poker. Die Spiele von Zynga sind in mehr als 150 Ländern erhältlich und können weltweit über soziale Plattformen und mobile Geräte gespielt werden. Das 2007 gegründete Unternehmen hat seinen Hauptsitz in San Francisco und betreibt Niederlassungen in den USA, Kanada, Großbritannien, Irland, Indien, der Türkei und Finnland. Weitere Informationen finden Sie unter www.zynga.com oder folgen Sie Zynga auf Twitter und Facebook.

Über Bugatti

Bugatti Automobiles S.A.S. stellt den leistungsstärksten, schnellsten, exklusivsten und luxuriösesten Hypersportwagen der Welt her. Seit der Unternehmensgründung im Jahr 1909 hat die französische Luxusmarke ihren Sitz im elsässischen Molsheim. Dort entstand zwischen 2005 und 2015 der Veyron, der erste moderne Hypersportwagen, von dem 450 Fahrzeuge in Handarbeit gebaut wurden. Seit Herbst 2016 fertigen die Mitarbeiter in Molsheim die Chiron-Modelle1

Mit einer Leistung von 1.500 PS, die noch nie von Serienfahrzeugen erreicht wurde, einem Drehmoment von 1.600 Newtonmetern bei 2.000 bis 6.000 Umdrehungen pro Minute und zahlreichen technischen Innovationen setzt der Chiron1 seitdem neue Maßstäbe im Automobilbau.

Im Jahr 2017 lieferte Bugatti 70 Fahrzeuge an Kunden aus, bis 2018 waren es 76. Mehr als 80 Fahrzeuge sollen 2019 an Kunden ausgeliefert werden. Bugatti hat den Bau von 500 Modellen angekündigt derzeit können nur 100 Chiron bestellt werden. Die Produktion des Divo2, einem für die Querbeschleunigung optimierten Fahrzeug, folgt in Kürze.

Bugatti gehört seit 1998 zum Volkswagen-Konzern und beschäftigt mehr als 300 Mitarbeiter. Die meisten davon arbeiten im elsässischen Molsheim. Mit 37 Händlern und Servicepartnern in 18 Ländern in Europa, Nordamerika, dem Nahen Osten und im asiatisch-pazifischen Raum ist Bugatti ein weltweit agierendes Unternehmen.

1 Kraftstoffverbrauch, l/100 km: städtisch 35,2 außerstädtisch 15,2 kombiniert 22,5; kombinierte CO 2 -Emissionen, g/km: 516; Effizienzklasse: G

2 Kraftstoffverbrauch, l/100 km: Unterliegt nicht der Richtlinie 1999/94/EG, da derzeit noch keine allgemeine Typengenehmigung vorliegt

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die sich unter anderem auf die Veröffentlichung von zukünftigen Spielfunktionen und Events von CSR Racing 2 beziehen. Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten häufig Begriffe wie "Aussicht", "Prognose", "geplant", "beabsichtigt", "wird", "davon ausgehen", "glauben", "Ziel", "erwarten" sowie Aussagen im Futur, die allgemein zukunftsgerichtet sind. Das Erreichen oder das Gelingen der in derartigen zukunftsgerichteten Aussagen angesprochenen Themen ist mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Es sollte kein absolutes Vertrauen in solche zukunftsgerichteten Aussagen gesetzt werden. Sie basieren auf den Informationen, die uns aktuell vorliegen. Wir übernehmen keine Verpflichtung, derartige Aussagen zu aktualisieren. Weitere Informationen über diese Risiken, Ungewissheiten und Annahmen sind jetzt oder in Zukunft detaillierter in unseren öffentlichen Einreichungen bei der Securities and Exchange Commission (der "SEC") beschrieben, die Sie über unsere Webseite für Anlegerpflege unter http://investor.zynga.com oder von der Webseite der SEC unter www.sec.gov beziehen können.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20191204005008/de/

Contacts:

Medienkontakt Zynga:

Kenny Johnston

kjohnston@zynga.com +1 (602) 999 1890



oder



Bugatti Automobiles S.A.S. Kontakt:

Tim Bravo

Head of Communications

Mobil: +33 640 151969

E-Mail: tim.bravo@bugatti.com