Donald Trump ist ja doch der Größte. In einer nahezu übermenschlichen Anstrengung hat er es zuwege gebracht wieder die Hoheit über unsere Kapitalmärkte zu erlangen. Der Einsatz war enorm und es gelang erst mit einer beispiellosen Überwindung nahezu jeder moralisch-intellektuellen Befindlichkeit. In einem unglaublichen, und von schier geifernder Begeisterung geprägten Tarif-androhungs-Stakkato hat er die Gleichgültigkeit der Märkte gebrochen und sich als Alleinseligmachender Prophet über uns alle Kapitalmarktwinzlinge emporgeschwungen. Wir erschauern ob der Motivation und des verbalen Einsatzes. Zuerst wird Frankreich neu bezollt, dann kommt Brasilien dran, weil die genauso wie Argentinien ihre Währungen manipulieren, also auch ...

