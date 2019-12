Winnipeg (ots/PRNewswire) - - Zum ersten Mal seit ihrer Eröffnung vor 43 Jahren hat die Royal Canadian Mint in Winnipeg numismatische Münzen aus reinem Gold und Feinsilber geprägt. Diese besonderen Sammlerstücke sind das Produkt des einzigartigen vereinten Fachwissens der Angestellten aus Winnipeg und Ottawa, die sich zusammenschlossen, um Tribute "made in Manitoba" an die weltweit bekannten "Maple Leaf"-Anlagemünzen der Münzanstalt zu schaffen.Die 5-Dollar-Feinsilbermünze 2020 - Silver Maple Leaf und die 50-Dollar-Goldmünze 2020 aus reinem Gold - Gold Maple Leaf mit dem Münzzeichen "W" können ab heute erworben werden. Die Münzen mit dem Datum 2020, auf deren Rückseite das legendäre, von Walter Ott entworfene Zucker-Ahorn-Blatt abgebildet ist und die eine brünierte Oberfläche aufweisen, die ihnen ein ungewöhnlich mattes Aussehen verleiht, sind auf eine Auflage von 10.000 für die Silber-Edition und auf eine Auflage von 400 für die Gold-Edition limitiert.Außerdem sind die folgenden numismatischen Münzen im letzten Angebot des Jahres der Royal Canadian Mint erhältlich:- Die 30-Dollar-Feinsilbermünze 2020 - Predator and Prey: Snowy Owland Greater White-Fronted Geese (Jäger und Gejagte: Schneeeule undBlässgänse), Golden Reflections-Serie, entworfen von W. AllanHancock;- die außergewöhnliche Highrelief-25-Dollar-Feinsilbermünze 2020 -Multifaceted Animal Head: Lynx (Facettenreicher Tierkopf: Luchs),entworfen von Traian Georgescu;- die 3-Dollar-Feinsilbermünze 2019 - Celebrating Canadian Fun andFestivities - Christmas Tree (Kanadische Unterhaltung und Festefeiern: Weihnachtsbaum), entworfen von Steve Hepburn und- die 5-Dollar-Feinsilbermünze 2020 - Birthstones: January(Geburtssteine: Januar), entworfen von Pandora Young. Die Münzen, Preise und Hintergrundinformationen zu jedem Produkt finden Sie in der Registerkarte "Shop" auf www.mint.ca. Auf Bilder der Münzen können Sie hier zugreifen.Alle Produkte können telefonisch über 1-800-267-1871 (in Kanada), 1-800-268-6468 (in den USA) oder auf der Website der Royal Canadian Mint direkt von der Münzanstalt erworben werden. Die Münzen sind außerdem in den Boutiquen der Royal Canadian Mint in Ottawa und Winnipeg, über das globale Händler- und Vertriebspartnernetzwerk der Münzanstalt sowie bei den teilnehmenden Stellen der Canada Post erhältlich.Informationen zur Royal Canadian MintDie Royal Canadian Mint ist das Unternehmen der Krone, das für die Prägung und den Vertrieb der Münzen, die in Kanada im Umlauf sind, verantwortlich ist. Die Münzanstalt gilt als eine der größten und vielseitigsten Münzanstalten weltweit. Sie bietet eine breite Palette an spezialisierten, hochwertigen Münzprodukten und damit zusammenhängenden Dienstleistungen in internationalem Maßstab. Nähere Informationen zur Royal Canadian Mint, ihren Produkten und Dienstleistungen finden Sie unter www.mint.ca. Folgen Sie der Münzanstalt auf Twitter, Facebook und Instagram.Kontakt:Pressekontakt:Alex ReevesSenior Manager, Public AffairsTel.: (613) 884-6370reeves@mint.caOriginal-Content von: Royal Canadian Mint (RCM), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100066290/100837961