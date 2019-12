BERLIN (Dow Jones)--Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hält außer Robert Habeck und Annalena Baerbock auch den ehemaligen Parteivorsitzenden Cem Özdemir für einen denkbaren Kanzlerkandidaten der Partei. "Wir sind absolut regierungsfähig", sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) und fügte hinzu: "Selbstverständlich haben wir kanzlerfähige Persönlichkeiten. Was soll an Robert Habeck, Annalena Baerbock und Cem Özdemir schlechter sein als an den Kandidaten, die sonst gehandelt werden? Das kann ich nicht erkennen."

Özdemir sei ein sehr talentierter Politiker mit einer bemerkenswerten Biografie, erklärte Kretschmann auf Nachfrage in dem Interview. "Wir müssen aufpassen, dass solche Talente nicht zwischen Baum und Borke hängen und irgendwann etwas anderes machen." Ohnehin habe keine Partei Führungspersonal im Überfluss. "Deshalb bin ich im Gespräch mit anderen, dass wir den Cem Özdemir auf dem Radar haben", sagte der Grünen-Politiker. "Ich verliere Cem Özdemir nicht aus dem Blickfeld."

