Nach der Durchsuchung durch die Staatsanwaltschaft versucht Volkswagen, den Imageschaden in Grenzen zu halten. Experten des vom Dieselskandal erschütterten Wolfsburger Autokonzerns erklärten am Mittwoch, Anlass für den Besuch von Fahndern der Braunschweiger Ermittlungsbehörde am Dienstag seien Meinungsverschiedenheiten mit dem...

Den vollständigen Artikel lesen ...