182 Fahrer entschieden in der Motorsport-Arena in Oschersleben mit einem 24-Stunden-Rennen der Elektrofahrzeuge den diesjährigen eco Grand Prix. 40 reine Elektrofahrzeuge aus 3 Nationen unter anderem brandneue Modelle wie der Corsa-e von Opel traten an. Das Rennen fand parallel zum legendären 24-Stunden-Rennen in Le Mans und der Klimastreikaktion von Fridays for Future statt. Gewinner des Rennens mit 487 gefahrenen Runden war das Team Eco factor aus der Ukraine, das mit einem Tesla Model 3 antrat. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...