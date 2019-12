Die Stimmung der US-Dienstleister hat sich im November überraschend deutlich eingetrübt. Der Einkaufsmanagerindex des Institute for Supply Management (ISM) sei um 0,8 Punkte auf 53,9 Zähler gefallen, teilte das Institut am Mittwoch in Tempe mit. Analysten hatten mit einem Rückgang auf 54,5 Punkte gerechnet.

Der ISM-Index gilt als zuverlässiger Frühindikator für die wirtschaftliche Aktivität in den USA. Indexstände von über 50 Punkten signalisieren eine wirtschaftliche Belebung, während Werte darunter auf einen Rückgang hinweisen./jsl/bgf/men

AXC0204 2019-12-04/16:16