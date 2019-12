Wie erwartet setzte der Dow Jones Industrial Index weiter zurück, und ist nun bereits in den ersten wichtigen Preisbereich auf der kurzfristigen Zeitebene eingetaucht. Hier lauert schon bald die erste Stabilisierungschance, wobei Anleger nicht zu voreilig sein sollten. Der Dow wurde am Dienstag bereits zeitweise in der Spanne 27.100 / 27.400 gehandelt, ...

