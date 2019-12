In Vorfreude auf das Weihnachtsgeschäft haben die Anleger die Amazon-Aktie in der Vorwoche über den kurzfristigen Abwärtstrend seit dem Hoch vom 4. November ansteigen lassen. Dabei wurde am Freitag ein Hoch bei 1.824,69 US-Dollar ausgebildet. Die Ernüchterung folgte aber auf dem Fuß. Wieder aufkommende Sorgen um die Entwicklung im Handelsstreit ließen die Aktie in dieser Woche erneut unter ihren 50-Tagedurchschnitt bei 1.777,58 US-Dollar zurückfallen. Nach einem Tief bei 1.747,23 US-Dollar erholte ... (Dr. Bernd Heim)

Den vollständigen Artikel lesen ...