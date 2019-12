Powercell Sweden hat einen nächsten Knaller produziert: Die Aktie konnte am Mittwoch mit einem sehr starken Comeback aufwarten und schaffte einen Aufschlag in Höhe von fast 4 %. Damit könnte eine Trendwende eingeleitet sein, so die Auffassung von Beobachtern. Jetzt kann die Aktie ggf. sogar ein Potenzial von über 20 % avisieren. Wasserstoffbranche angeschlagen Zunächst war die Aktie in den vergangenen Tagen wie auch Konkurrenten der Branche besonders angeschlagen. Der Wert musste im Nachgang der ... (Frank Holbaum)

