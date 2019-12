Während die Nato-Staaten beim Jubiläumsgipfel in London den Schulterschluss suchen, hat EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen den Wert der gegenseitigen Beistandspflicht betont. "Nato, das wird immer Artikel 5 sein, die gemeinsame Verteidigung", sagte die ehemalige deutsche Verteidigungsministerin am Mittwoch in Brüssel. Die Nato sei die stärkste Verteidigungsallianz der Welt.

Zugleich sei sie jedoch überzeugt, dass die EU - und nicht die Nato - in einigen Bereich Fähigkeiten zum eigenen Handeln haben müsse. Daran müsse die EU weiter arbeiten und dies sei auch eine Aufgabe der neuen EU-Kommission unter ihrer Führung, sagte von der Leyen.

Bundeskanzlerin Angela Merkel und die anderen Staats- und Regierungschefs der 29 Nato-Staaten sind am Dienstag und Mittwoch in London und im nahen Watford zum 70. Geburtstag der Militärallianz zusammengekommen. In ihrer gemeinsamen Erklärung bekräftigen sie Artikel 5 des Gründungsvertrags - also die gegenseitige Beistandspflicht.

Allerdings herrscht in dem Bündnis heftige Unruhe, nachdem der französische Präsident Emmanuel Macron ihm vor einigen Wochen den "Hirntod" attestiert hatte./wim/DP/men

