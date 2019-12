Zürich (ots) - Der Deutsche Velo- und E-Bike-Hersteller Rose Bikes wird in der Schweiz mit eigenen Läden aktiv. Das schreibt die «Handelszeitung» in ihrer aktuellen Ausgabe. Die Firma aus dem Westmünsterland wird mit einem Joint Venture aktiv, das vom ehemaligen Ikea-, Möbel-Pfister- und Interio-Marketingmann Carlos Friedrich geführt wird: «Im Frühling 2020 wird das erste Ladengeschäft in Meilen am Zürichsee öffnen», sagt Friedrich, « und im Rahmen der nächsten vier bis fünf Jahre ist der Aufbau eines Schweizer Netzes von zehn Läden geplant.»



Das deutsche Traditionsunternehmen Rose Bikes wurde 1907 gegründet und setzte im abgelaufenen Geschäftsjahr 102 Millionen Euro um.



