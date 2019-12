Im ersten Prozess um sogenannte Cum-Ex-Geschäfte hat das Landgericht Bonn als eindeutig illegal bewertet. Es handle sich um Steuerhinterziehung in besonders schwerem Fall, sagte der Richter in einer ersten Einschätzung.

Im ersten großen Strafprozess um Cum-Ex-Geschäfte in Deutschland sieht das Landgericht Bonn die Steuertricks als nicht rechtens an. "Cum-Ex-Geschäfte sind in der hier angeklagten Konstellation strafbar", sagte Richter Roland Zickler am Mittwoch in einer ersten rechtlichen Einschätzung des Anfang September begonnenen Verfahrens. Der Tatbestand einer Steuerhinterziehung in besonders schwerem Fall sei grundsätzlich erfüllt. Es sei im Prozess erkennbar geworden, dass es keinen wirtschaftlichen Sinn für die Geschäfte gegeben habe.

Beteiligten Instituten könne die Einziehung der erlangten Gewinn drohen. Dies gelte auch für Investoren, die gar nicht an dem Prozess

