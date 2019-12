SIW 49/2019: Fressen statt buddeln "Black Friday" in der Goldminenbrache Goldene Zeiten voraus? Mit einer ungeahnten Wucht kommt derzeit eine Übernahme über die Goldminenbranche. Kirkland Lake Gold plant den Kauf von Detour Gold, die chinesische Zijin Mining will Continental Gold akquirieren und Endeavour Mining versucht sich sogar an einer feindlichen Übernahme von Centamin. Spricht diese Entwicklung für den Sektor oder ist es sogar schon ein Indiz für eine Überhitzung? Nach unserer Auffassung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...