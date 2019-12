Bis Mitternacht am Donnerstag wollen die Österreicher 55 Prozent am deutlich größeren Münchner Unternehmen einsammeln - doch noch fehlen viele Anteile. Bis Dienstagabend waren ams nach eigenen Angaben gut 11,5 Millionen Aktien angeboten worden. Zusammen mit dem Anteil, den ams bereits an OSRAM hält, entspricht dies 32,8 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...